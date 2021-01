Kohus hakkab veebruaris arutama Lihula tulistaja kriminaalasja

veebruarile. Tarrastele on esitatud süüdistus üldohtlikul viisil toime pandud mõrvas ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Asja arutamiseks on planeeritud neliteist istungipäeva, istungid on avalikud. Kohus arutab esimese astme kuriteo kriminaalasja koos rahvakohtunikega ning eesistujaks on kohtunik Rubo Kikerpill, kes jagas selgitusi Ester Vilgatsile.