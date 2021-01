Euroopa ravimiamet andis heakskiidu Moderna koroonavaktsiinile

Otsuse müügiloa kohta teeb peagi Euroopa Komisjon. Euroopa ravimiameti teatel on uuringud näidanud, et Moderna vaktsiini tõhusus on 94 protsenti. Tegu on teise koroonaviiruse vaktsiiniga, mis on saanud Euroopa ravimiametilt heakskiidu. Euroopa Liidu ühishanke raames kokkulepitud Moderna vaktsiini kogus Eestile on 234 000 doosi, millest piisab 117 000 inimese vaktsineerimiseks. Esimeses kvartalis peaks Eestisse jõudma 30 000 doosi. Ravimiameti meditsiininõunik ja Euroopa ravimiameti inimravimite komitee liige Alar Irs ütles Indrek Kiislerile, et põhimõtteliselt sarnaneb Moderna vaktsiin Eestis juba kasutatava Pfizeri/BioNTechi vaktsiiniga.