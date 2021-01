USA kongressi mõlemad kojad kogunevad kolmapäeva õhtul, et formaalselt kinnitada presidendivalimiste tulemus.

Valimiskogu on küll presidendivalimiste tulemuse kinnitanud, kuid sellele on vaja veel kongressi heakskiitu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui tavaliselt on see olnud formaalne istung, siis nüüd kavatsevad osa vabariiklastest senaatoreid ja esindajatekoja liikmeid esitada üleskutse lugeda hääled mõnes osariigis veel kord üle.

Valimistulemused tuuakse osariikide kaupa saali ning nende üle hääletatakse.

Vastulause korral ühisistung katkestatakse ning kojad kogunevad lauset eraldi arutama. See võib kesta kuni kaks tundi.

Kui 2017. aastal kinnitati Donald Trumpi tulemus 41-minutilise istungiga, siis nüüd võib Joe Bideni tulemus kinnituse saada alles homme.

Washingtoni kogunevad tuhanded toetajad, kes ei usu valimiste tulemust



Washingtonis kogunevad ka president Donald Trumpi toetajad, kes ootavad tema esinemist.

Meeleavaldusele on oodata tuhandeid inimesi, kes vastasid Trumpi üleskutsele tulla tänavatele.

Osalejate seas on ka rühmitus Proud Boys, kes on varasemates protestides kasutanud vägivalda.

Politsei on rühmituse liidri vahistanud, süüdistades teda vara hävitamises.

Washingtoni politsei on hoiatanud, et mingeid relvi ei ole lubatud meeleavaldusel kanda.

Trump poolehoidjatele Washingtonis: ma ei tunnista kunagi kaotust

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval Valge Maja juures oma toetajate meeleavaldusel esinedes, et ei tunnista kunagi kaotust presidendivalimistel.

"Me ei anna kunagi alla. Me ei tunnista kunagi kaotust," ütles Trump juubeldavale rahvahulgale. "Me peatame selle varguse."

Trump ärgitas ka oma asepresidenti Mike Pence'i mitte kinnitama algaval kongressi istungil Joe Bideni võitu presidendivalimistel.

"Kui Mike Pence käitub õigesti, siis me võidame valimised," ütles Trump toetajatele Valges Maja ees. "Tal on täielik õigus seda teha."

"Mike Pence peab meie jaoks seda tegema, kui ta seda ei tee, on see kurb päev meie riigi jaoks," sõnas Trump.

Trump mõistis hukka ka "nõrgad" vabariiklased, kes lähevad valimistulemuste kinnitamisega kaasa, ja ähvardas neid probleemidega tulevastel valimistel.

Trump esines ajal, mil kongress valmistub kinnitama demokraat Joe Bideni võitu 3. novembril peetud valimistel.