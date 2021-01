USA kongressi administratsioonihoone ehk Kapitooliumi hoone uksed suleti ning politsei palus ohu tõttu kõigil töötajatel ja ajakirjanikel kontoriruumides varjuda ja olla vaikselt, vahendas CNN.

Rahvaesindajatele anti vahepeal politseinike poolt käsk gaasimaske kanda, sest meeleavaldajate ohjeldamiseks kasutati pisargaasi.

Viimastel andmetel on kõik rahvaesindajad ja senaatorid hoonest evakueeritud. Telekanalid edastasid juba varem, et hoonest on teiste seas evakueeritud asepresident Mike Pence.

Protestijaid võis näha marssimas mööda Kapitooliumi koridore, lehvitades Trumpi plakateid ja USA lippe.

Kongressi esindajatekoja istungitesaalis võttis politsei välja relvad. "Istungitesaali julgeolekuteenistus ja Kapitooliumi politsei on võtnud välja oma relvad, samal ajal kui protestijad saali uksele kolgivad," kirjutas Twitters esindajatekoja liige Dan Kildee.

"Meile on antud korraldus heita pikali ja panna ette gaasimaskid," kirjutas Kildee.

Kapitooliumi turvateenistus on palunud appi politsei lisajõude.

Valge maja pressiesindaja teatas, et president Trump saadab Kapitoolimi juurde rahvuskaardi. Pentagoni kõneisik Jonathan Hoffman teatas, et terve Washingtoni rahvuskaart on pandud täisvalmisolekusse.

Washingtoni linnapea Muriel Bowser teatas, et linnas kehtestatakse komandanditund. Ülelinnaline liikumiskeeld algab 18.00 kohaliku aja järgi ja kestab kella 06.00 hommikul.

Allikate sõnul on üht naist tulistatud ning ta on kriitilises seisundis. Samuti on tulnud teateid lõhkekeha leidmisest Vabariiklaste peakontori juurest. Teine lõhkekeha leiti Kapitooliumi juurest, mõlemad on kahjutuks tehtud.

Mitu politseinikku on saanud vigastada ning üks on viidud haiglasse.

Möllule reageeris ka Donald Trump, kes palus meeleavaldajatel rahulikuks jääda ja austada korrakaitsjaid.

Mike Pence kutsus üles vägivalda lõpetama ja koheselt hoonest lahkuma. Pence lubas, et märatsejad antakse kohtu alla.

USA presidendiks valitud Joe Biden ütles pöördumises, et just praegu on USA demokraatia tõsise rünnaku all. Biden kutsus üles Donald Trumpi, et ta teeks televisioonis pöördumise vägivald lõpetada ja Kapitoolium vabastada.

Veidi hiljem tegigi Trump telepöördumise, milles kutsus märatsejaid koju minema. Samas ei tunnistanud ta siiani valimiskaotust. "Ma tean, et teil on valus. Me võitsime valimised suurelt ja see varastati meilt. Kõik teavad seda, eriti teine pool. Aga te peate nüüd koju minema, meil peab olema rahu ja kord. Me ei taha, et keegi viga saaks," lausus Trump.

Sündmuste varasem käik

Valimiskogu on küll presidendivalimiste tulemuse kinnitanud, kuid sellele on vaja veel kongressi heakskiitu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui tavaliselt on see olnud formaalne istung, siis nüüd kavatsevad osa vabariiklastest senaatoreid ja esindajatekoja liikmeid esitada üleskutse lugeda hääled mõnes osariigis veel kord üle.

Valimistulemused tuuakse osariikide kaupa saali ning nende üle hääletatakse.

Vastulause korral ühisistung katkestatakse ning kojad kogunevad lauset eraldi arutama. See võib kesta kuni kaks tundi.

Kui 2017. aastal kinnitati Donald Trumpi tulemus 41-minutilise istungiga, siis nüüd võib Joe Bideni tulemus kinnituse saada alles homme.

Washingtoni kogunevad tuhanded toetajad, kes ei usu valimiste tulemust



Washingtonis kogunevad ka president Donald Trumpi toetajad, kes ootavad tema esinemist.

Meeleavaldusele on oodata tuhandeid inimesi, kes vastasid Trumpi üleskutsele tulla tänavatele.

Osalejate seas on ka rühmitus Proud Boys, kes on varasemates protestides kasutanud vägivalda.

Politsei on rühmituse liidri vahistanud, süüdistades teda vara hävitamises.

Washingtoni politsei on hoiatanud, et mingeid relvi ei ole lubatud meeleavaldusel kanda.

Siiski toimusid politseiga kokkupõrked ning kongressi töötajaid ja ajakirjanikke on palutud leida turvaline koht.

Trump poolehoidjatele Washingtonis: ma ei tunnista kunagi kaotust

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval Valge Maja juures oma toetajate meeleavaldusel esinedes, et ei tunnista kunagi kaotust presidendivalimistel.

"Me ei anna kunagi alla. Me ei tunnista kunagi kaotust," ütles Trump juubeldavale rahvahulgale. "Me peatame selle varguse."

Trump ärgitas ka oma asepresidenti Mike Pence'i mitte kinnitama algaval kongressi istungil Joe Bideni võitu presidendivalimistel.

"Kui Mike Pence käitub õigesti, siis me võidame valimised," ütles Trump toetajatele Valges Maja ees. "Tal on täielik õigus seda teha."

"Mike Pence peab meie jaoks seda tegema, kui ta seda ei tee, on see kurb päev meie riigi jaoks," sõnas Trump.

Trump mõistis hukka ka "nõrgad" vabariiklased, kes lähevad valimistulemuste kinnitamisega kaasa, ja ähvardas neid probleemidega tulevastel valimistel.

Pence teatas, et tal ei ole Trumpi nõudmise täitmiseks volitusi.

Pence ei kavatse Bideni võidu kinnitamist peatada

USA asepresident Mike Pence ütles kolmapäeval president Donald Trumpi trotsides, et ei kavatse sekkuda demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamise protsessi, et see peatada.

"Põhiseadus ei luba mul nõuda ühepoolset õigust otsustada, milliseid valijameeste hääli tuleks arvestada ja milliseid mitte," ütles Pence oma avalduses, kui kongressi ühisistungjärgul hakati kinnitama valimiskogu hääli 3. novembri valimistel.

Pence ütles senati eeistujana, et jagab miljonite ameeriklaste muret valimiste usaldusväärsuse osas. Ent lisas, et ei arva endal olevat ühepoolset õigust otsustada, milliste valijameeste hääli tuleks arvestada.

"Nelja aasta eest andsin ma oma perekonnast ümbritsetuna vande toetada ja kaitsta põhiseadust, mis lõpevad sõnadega: "Aidaku mind jumal"," lausus ta.

"Täna tahan ma kinnitada ameerika rahvale, et pean vannet, mille neile andsin, ja pean vannet, mille andsin kõigeväelisele jumalale," lisas ta.

Donald Trump sarjas kolmapäeval Mike Pence'i pärast seda, kui tema asepresident oli keeldunud sekkumast demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamise protsessi kongressis.

"Mike Pence'il ei jätkunud vaprust teha, mida oleks pidanud tegema meie riigi ja meie põhiseaduse kaitsmiseks," kirjutas Trump Twitteris. "USA nõuab tõde!"

Trump esines ajal, mil kongress valmistub kinnitama demokraat Joe Bideni võitu 3. novembril peetud valimistel.