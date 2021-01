Allikad: Biden valis justiitsministri kandidaadiks Merrick Garlandi

Garland on Columbia ringkonna appellatsioonikohtu kohtunik. Viimastel nädalatel on ta aga end taandanud föderaalvalitsust puudutavatest kohtuasjadest, mis on ka õhutanud spekulatsioone, et temast võib saada ministrikandidaat.

Politico andmetel valis Biden Garlandi endise senaatori Doug Jonesi ning endise asejustiitsministri Sally Yatesi ees.

USA president Barack Obama esitas Garlandi ülemkohtu kandidaadiks, kuid vabariiklaste kontrolli all olnud senat teda ei toetanud.