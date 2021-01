Ilm püsib talvine, olulist lumelisa ei tule

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool kerget lund, saartel ka lörtsi. Tuul puhub idast 3 kuni 8, rannikul 10, öö hakul iiliti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saarte rannikul kuni +1, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab paiguti kerget lund, Saaremaal ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi, saarte rannikul 0 ümber.

Ennelõunal sajab kerget lund, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub idast ja kagust 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, Saaremaa rannikul kuni +1 kraadi.

Nädala viimased päevad suurt sadu ei too, on vaid üksikuid kergeid lumehooge. Termomeetrinäidud kõiguvad reedel -5 kraadi läheduses. Laupäeval lisandub idakaarest külma - öö on Ida-Eestis -10 kraadi ümber, päev olulist tõusu ei too. Tugev kirdetuul lisab kõledust.

Öö vastu pühapäeva on vaikne ja ida pool on külma 15 kraadi piires, päev toob lääne poole õhutemperatuuri ja lõunatuule tõusu.

Uus nädal algab tugeva tuule, lume, lörtsi ja tuisuga ning siis üürikese sulaga.