Tallinna Kaasani kirik tähistab 300. sünnipäeva restaureeritud kujul

Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku koguduste liikmed peavad kolmapäeval jõule. Eriline pidupäev on Tallinna Kaasani kirikul, mis saab tänavu 300-aastaseks ning on selleks tähtpäevaks restaureeritud. Uuendatud sai ka kiriku ikoon, mis on tunduvalt vanem.