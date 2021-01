USA sotsiaalmeedia eemaldas Trumpi ja tema toetajate videoid

"See on eriolukord ja me võtame kasutusele erakorralisi meetmeid. Sealhulgas eemaldame president Trumpi video," ütles Facebooki asepresident Guy Rosen.

"Me eemaldasime selle, sest usume, et see pigem toob kaasa jätkuva vägivallaohu ja mitte ei vähenda seda," lisas Rosen.

Twitter ja Facebook keelustasid hiljem Trumpil postitamise täielikult kogu ööpäevaks tuues põhjuseks vägivallale õhutamise ja sellega kogukonnareeglite rikkumise.

Twitter ähvardas presidenti ühtlasi reeglite rikkumise eest alalise täieliku keeluga.

Googlile kuuluv YouTube teavitas samal ajal, et eemaldas Trumpi video, mis vaidlustas alusetult hiljutiste presidendivalimiste tulemuse.