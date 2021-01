Kaja Kallas: põhiseaduskomisjonis toimub praegu räige seaduserikkumine

Neljapäevase riigikogu põhiseaduskomisjoni erakorralise istungi ajal on Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul riigikogu liikmetelt võetud õigus küsida ja debateerida. Kallas lisas, et Reformierakonna saadikud esitavad ka riigikogu juhatusele protesti.

"See, mis toimub, on räige seaduserikkumine. Riigikogu liikmetelt võetakse õigus küsida, debateerida. Reformierakonna saadikud kindlasti protestivavd juhatuses," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas lisas oma Twitteri kontole ka pildi põhiseaduskomisjoni esimehest Anti Poolametsast ja tema seljataha jäänud tabloost.

"Tabloo on komisjoni esimehe leiudis, millega mõõdetalse aega, palju saadik rääkida saab. See on seadusevastane," selgitas Kallas.

EKRE liikmest põhiseaduskomisjoni juht Anti Poolamets on ERR-ile antud usutluses põhjendanud seda vajadusega tagada parlamendi töövõime.

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kolmapäeval, et abielu rahvahääletuse eelnõule laekunud 9400 muudatusettepanekut läbi arutama ei hakata. Kuigi kodu- ja töökorra kohaselt on igal saadikul õigus tulla komisjoni ette ettepanekut tutvustama, otsustas komisjon koalitsiooni häältega, et seekord on igal esitajal ettepanekute tutvustamiseks kokku aega viis minutit.