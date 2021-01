"See, mis toimub, on räige seaduserikkumine. Riigikogu liikmetelt võetakse õigus küsida, debateerida. Reformierakonna saadikud kindlasti protestivavd juhatuses," ütles Kallas ERR-ile neljapäeva ennelõunal.

Kallas lisas oma Twitteri kontole ka pildi põhiseaduskomisjoni esimehest Anti Poolametsast ja tema seljataha jäänud tabloost.

"Tabloo on komisjoni esimehe leiudis, millega mõõdetalse aega, palju saadik rääkida saab. See on seadusevastane," selgitas Kallas.

EKRE liikmest põhiseaduskomisjoni juht Anti Poolamets on ERR-ile antud usutluses põhjendanud seda vajadusega tagada parlamendi töövõime.

Istung lõpetati varem

Poolamets ütles aga neljapäeval pärast istungi lõppu, et esimesed kaks arvamust Andrei Korobeinikult ja Oudekki Loonelt (mõlemad Keskerakonnast) sai ära kuulatud, kuid pärast Lauri Läänemetsa (SDE) sõnavõttu tuli istung lõpetada.

"Selgus, et ega ikka siin opositsioonil ei ole soovi oma muudatusettepanekuid siiralt tutvustada, sest nad hakkasid koosolekut ikka üsna palju häirima," selgitas Poolamets.

Ta sõnas, et Läänemets rääkis kokku 45 minutit oma 30 muudatusettepanekust ja talle tehti 15 märkust ajalimiidi ületamise kohta. Poolametsa sõnul oli Läänemets öelnud, et teda koosoleku kodukord ei huvita.

"Ma arvestasin, et täna hakatakse koosolekut häirima ja takistama /---/ see ei tulnud üllatusena," lisas ta.

Saadikutele, kes oma ettepanekuid tutvustada ei saanud, antakse Poolametsa sõnul selleks võimalus reedel.

"Me teeme virtuaalselt koosoleku, et keegi ei saaks laamendada ja revolutsiooniliste madruste sitiili harrastada," täpsustas ta.

Poolamets ütles, et Läänemetsa tõttu ei saanud oma ettepanekuid tutvustada näiteks Riina Sikkut (SDE). "Mul oli Riina Sikkuti ees piinlik, sest väikse lapse ema, kes tegelikult oli võtnud aja, tuli ilusti kohale, ootas pikalt kuni see tingel-tangel seal opositsiooni poolt toimus," sõnas komisjoni esimees.

Poolamets lisas, et seesuguses hulgas muudatusettepanekute esitamine on küll hea kogemus, kuid on oma olemuselt parlamendi töö takistamine. "Eesti avalikkus saab praegu targemaks, kuidas seda teha ja varsti ka, kuidas seda piirata," sõnas Poolamets.

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kolmapäeval, et abielu rahvahääletuse eelnõule laekunud 9400 muudatusettepanekut läbi arutama ei hakata. Kuigi kodu- ja töökorra kohaselt on igal saadikul õigus tulla komisjoni ette ettepanekut tutvustama, otsustas komisjon koalitsiooni häältega, et seekord on igal esitajal ettepanekute tutvustamiseks kokku aega viis minutit.