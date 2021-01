Viiruselevikust hoolimata kasvas detsembris Narva piiripunkti läbijate arv

Rahandusminister Martin Helme teatas detsembri algul, et valitsus kavatseb koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Ida-Virumaal peatada liikluse Narva piiripunktis ja piiri ületamist lubada vaid kaubaautodel.

Reaalsuses valitsus aga detsembris Venemaaga piiriületusi ei sulgenud, seega toimusid piiriületused edasi ja detsembris ületas piiri suisa paar tuhat inimest rohkem kui novembris.

Narva piiripunkti juhi asetäitja Anti Eensalu sõnul oli 15-protsendiline tõus seotud eelkõige aastavahetuse pühadega, mis Eestis elavad Vene kodanikud liikuma panid.

"Päris paljudel inimestel on emad-isad-lapsed ühel või teisel pool piiri, lähisugulaste külastajaid on ikka enamus. Teine osa, kes käivad on elutähtsa teenuse tagajad, kellest enamus on veokijuhid," rääkis ta.

Valdav enamik piiriületajatest on Vene kodanikud, neile järgnevad Eesti kodanikud ja kodakondsuseta inimesed. Teiste riikide kodanikke liigub Narvas vähe, näiteks Ukraina kodanikest ületas Narvas piiri ligi 200 inimest, mis moodustab piiriületajatest 1,5 protsenti.

Valdavalt toovad koroonanakkust üle piiri Venemaal sugulasi külastavad inimesed. Kui novembris avastati Eestisse saabujate seas 63 nakatunut, siis detsembris 108.

Terviseamet peab kõige ohtlikumaks paaripäevaseid lühivisiite, kui Eestisse saabuja end testimata jätab ja liikumispiiranguid eirab. Seni on tuvastatud üksikuid rikkumisi, kuid need pole olnud tõsised ja seetõttu pole nende eest sunniraha määratud.

Alates järgmisest reedest ehk 15. jaanuarist peab Eestisse välisriigist sisenedes ette näitama 72 tunni jooksul tehtud negatiivse koroonaproovi või andma proovi viivitamatult pärast Eestisse jõudmist, see kehtib ka Venemaalt saabuvate inimeste puhul.