Möödunud aasta lõpul sõlmis Nordica Poola lennukompaniiga LOT lepingu, millega omandas LOT-i vähemusosaluse seni ühises lennufirmas. Poolakate lahkumine firmast oli eeltingimuseks, et Eesti riik paigutaks aktsiakapitali laiendades Nordicasse 22 miljonit eurot koroonakahjude korvamiseks.

Rahandusminister Martin Helme sõnul tehti sügisel LOT-iga vastastikune nõuete tasaarveldus ning selle järgi pidanuks hoopis poolakad maksma 1,7 miljonit eurot, kuid kas see ka tegelikult sündis, ta ei tea.

"Seal on kolm sellist põhilepingut LOT-iga ja neis on erinevad üksteisele antud lubadused ja võetud kohustused. Seal oli risti-rästi erinevaid kohustusi ja üksteisele tehtud nõudeid. Potentsiaalselt meie nõuete suurus oli laias laastus 5,5 miljoni ringis, poolakad ütlesid, et neil on vähemalt sama palju nõudeid meie vastu. See oli põhimõtteline kokkuleppe küsimus, milliseid nõudeid arvestame või kuidas mingeid kohustusi arvutame," rääkis Helme.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et leping on konfidentsiaalne, kuid nii palju võis ta avaldada, et Eesti maksumaksjale see midagi maksma ei läinud.

"See abi, mis me andsime, on mõeldud arvestuslikult järgmise aasta keskele kuskile, sõltuvalt kui edukalt Nordical õnnestub tegutseda, võib olla ka pikemalt," lausus ta.

Aasa sõnul on Nordica käitunud väga mõistlikult ja kui ettevõte ka tulevikus käitub sama mõistlikult, siis tema hinnangul riigi poolt täiendavat rahastust vaja ei ole.

Riigi rahasüsti üks tingimus oli, et seitsme aasta jooksul maksab Nordica raha tagasi või erastatakse. Aasa sõnul pole erastamisest mõtet rääkida enne, kui olukord lennunduses normaliseerub.

"Vaadates tänast olukorda, siis selline optimistlik prognoos võiks olla, et lennuliiklus hakkab jalgu alla saama järgmise aasta suve algul ehk ja sealt edasi. Ma arvan, et enne aastat 2022-2023 ei ole küll mõtet rääkida mingitest suurtest muutustest," lausus Aas.