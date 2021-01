Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja -õppes, noorsootöös ning sportimisel tohib väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad alates 11. jaanuarist sisetingimustes tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh treener või juhendaja). Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50 protsenti.

Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang kuni 25 inimest (sh treener või juhendaja). Tegevusi läbi viies tuleb arvestada, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega. Samuti tuleb kinni pidada teistest seni kehtinud usaldusmeetmetest nagu desinfitseerimisvahendite kasutamine, maskikandmise kohustus jne, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Harjumaal ja Ida-Virumaal osa klasse kontaktõppele

Harjumaal ja Ida-Virumaal saavad 11. jaanuarist kontaktõppes jätkata ehk koolimajja minna algkool ehk 1. kuni 4. klass ning 9. ja 12. klass, öeldi haridusministeeriumist ERR-ile. Samuti jätkavad distantsõppel kutse- ja kõrgkoolid.

Piirangud kehtivad praeguse seisuga 17. jaanuarini, nagu valitsus on varem otsustanud. Hiljemalt järgmisel nädalal otsustatakse, mismoodi jätkub õppetöö Harjumaal ja Ida-Virumaal peale 17. jaanuari.

Valitsuse otsusega on Harju- ja Ida-Virumaal kuni 17. jaanuarini keelatud ka huvi- ja sporditegevus sisetingimustes. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Spordivõistlused ja liikumisüritused nii lastele kui täiskasvanutele

Alates 11. jaanuarist tohivad väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad spordivõistlused, spordi ja liikumisüritused sisetingimustes toimuda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.

Välitingimustes on lubatud spordivõistlused ja liikumisüritused maksimaalselt 25 osalejaga ning peab olema tagatud, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Nii sise- kui välistingimustes võivad spordivõistlused, spordi ja -liikumisüritused toimuda ainult ilma pealtvaatajateta.

Vastav korraldus kiidetakse heaks reedesel e-istungil. Piiranguid hinnatakse üle kahe nädala pärast.