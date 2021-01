USA president lubas videopöördumises keskenduda võimuvahetusele

"Uus administratsioon astub ametisse 20. jaanuaril. Minu tähelepanu on nüüd suunatud sujuva ja korrapärase võimuvahetuse tagamisele. Praegune hetk nõuab leppimist ja koostöövaimu," sõnas president.

Trump lubas samas, et kõik rahvarahutuste käigus seadust rikkunud inimesed peavad oma tegude eest maksma.

"Kõikide ameeriklastega sarnaselt olin ka mina nördinud vägivalla, seadusetuse ja kaose pärast. USA on seaduse ja korra riik. Kapitooliumi sisse tunginud meeleavaldajad on häbistanud Ameerika demokraatia keskust," rääkis Trump.

Presidendi kinnitusel andis ta koheselt föderaalpolitseile ja rahvuskaardile käsu hoonet kaitsta, kui meeleavaldajad sinna tungisid.

USA meedias on avaldatud väiteid, mille kohaselt olevat Trump suhtunud vastumeelselt rahvuskaardi poole pöördumisse ja vastava käsu andis hoopis asepresident Mike Pence.

Samasuguse sõnumiga esines varem ka Valge Maja eestkõneleja Kayleigh McEnany.

"Vägivald, mida me nägime eile meie riigi Kapitooliumil, oli kohutav, taunitav ja ebaeetiline ning Ameerikale mitteomane," ütles McEnany ajakirjanikele.

"President ja administratsioon mõistavad selle võimalikult karmilt hukka," lisas McEnany.

Pelosi sõnul tuleb Trump võimult kõrvaldada

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi nõudis neljapäeval samas president Donald Trumpi võimalikult kiiresti võimult kõrvaldamist.

Pelosi sõnul on tegemist väga ohtliku inimesega, kes ei tohiks ametis jätkata. "See on kõige kõrgema tasemega hädaolukord," märkis Pelosi.

Pelosi sõnul peab asepresident Mike Pence ja valitsus viivitamatult alustama Trumpi tagandamisega. "Ma ei usu, et asepresidendilt vastuse saamine võtab kaua aega," ütles Pelosi.

Pelosi nimetas päev varem kongressis aset leidnud sündmusi otsesõnu riigipöördekatseks, milles süüdistas Trumpi, kes naise hinnangul õhutas Ühendriikide vastu relvastatud mässu.

"Kõik piirid ületati nii suurel määral, et on selge, et sellel presidendil ei tohi lubada langetada enam mingisuguseid otsuseid. Mis edasi, mis juhtub täna?" küsis Pelosi.

Meedia andmetel on asepresident aga riigipea tagandamise vastu. Sellest kirjutasid teiste seas väljaanded New York Times ja Business Insider viidates enda allikatele.

Telekanal CNN lisas oma allikatele tuginedes, et asjast pole innustunud ka presidendiks valitud Joe Biden.