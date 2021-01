Sel nädalal keskendus valitsus üksnes koolidele kehtestatud piirangute ülevaatamisele, sest koolivaheaeg lõppeb selle nädalaga. Otsused, mis puudutavad aga näiteks söögikohti, kultuuri- ja meelelahutusasutusi, spordisaale ja spaasid, mis Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal on praegu täiesti suletud, tulevad järgmisel nädalal.

"Jätkame valitsuses nendel teemadel arutelu teisipäeval, jõuame otsusteni hiljemalt neljapäeval. Siis on rohkem infot nakatumisnäitajate, reovee seireuuringu järgmise perioodi tulemuste ja Tartu Ülikoolis professor Ruth Kalda veetud juhuvalimiga seireuuringu tulemuste kohta, millest selgub, kui kõrge võiks olla nakatumise tase kogu riigi peale eri maakondades," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile.

"Järgmisel nädalal vaatame üle kogu paketi – pole välistatud nii üksikotsuste tegemine kui - juhul, kui näitajad ei parane - ka kogu paketi pikendamine. Kui räägime piirangutest paketina, siis pühade periood esialgse info pinnalt ei toonud kaasa nii plahvatuslikku tõusu, kui alul peljati. Vähemalt esialgsete numbrite alusel on kahe nädala nakatumisnäitaja püsinud pigem stabiilsena, kuigi on olnud üksikuid päevi, kui see on olnud väga kõrge," selgitas Kiik.

Ta tõi positiivse tähelepanekuna esile, et kui kuu aega tagasi prognoositi aastavahetuse ajaks umbes tuhandet patsienti haiglasse, siis tegelikkuses jäi see kuni 420 piiresse ja praegu on see alla 400.

Kiik ütleb, et murrangud võitluses viirusega saavad toimuda järk-järgult: "Viiruse langustrendini jõudmiseni läheb veel aega, ka igapäevane vaktsineerimine annab sellesse oma panuse."

Nakatumiskordaja 1,1

Teadusnõukoja liige, matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles ERR-ile, et praegune nakatumiskordaja on 1,1 kuid täit pilti olukorrast see ei pruugi anda ning ennatlik on teha järeldusi, kas see on tõusmas või langemas.

"Tegelikku R-i me praegu ei tea, sest pole olnud andmeid, mille pealt seda korralikult arvutada. Pühade ajal testiti üle kolme korra vähem kui tavapäraselt, seetõttu tulid madalad nakatumisnumbrid, nüüd aga on need üsnad suured - kas sellepärast, et nakatumine on tõusnud või pigem sellepärast, et kes aastavahehetusel jäid testimata, tulid nüüd testima, mis muidu oleks jagunud mitme päeva peale, seda me ei tea," kommenteeris Fischer.

Fischeri hinnangul saab kindlamaid väiteid esitada päeva-paari pärast.

1 ringis on nakatumiskordaja olnud nii Eestis keskmiselt kui ka Ida-Virumaal ja Harjumaal, sest enamik teste tehaksegi Harjumaal.

"Hetkel on keeranud nakatumiskõver alla, aga mitte väga palju," ütles Fischer.

Teadusnõukoda koguneb virtuaalselt taas esmaspäeva õhtul, kus töötab välja oma soovitused valitsusele. Muu hulgas võtab teadusnõukoda arvesse ka nakatumiskordajat nii Eestis tervikuna kui ka regionaalselt.