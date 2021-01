Pärnus avatud liuväli sai sai kohe populaarseks

Tehisjääd loevad uisutajad väga heaks, pluss on seegi, et ka väheste soojakraadidega saab seda liuvälja kasutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede keskpäeval oli rahvast just parasjagu, et ka kesisema uisutamisoskusega inimesed võisid end vabalt tunda ega jäänud kiirematele jalgu. Aga uisutamas pole üksnes kohalikud, on ka tallinlasi.

"Kuna mujale väga minna ei saa, Tallinnas on kõik kinni. Laps tahab natukene lõbutseda, tema pärast tulime siia. Tervise spaas käisime, olime ühe öö hotellis ja käisme veekeskuses. Väga lahe oli. Laps tegeleb jäähokiga. Siis tulime ka seda liuvälja proovima," rääkis Alge.

"Ma olen hokimees ja mängin HC Pantris," ütles Reto.

Sõudetreener Tatjana Jaanson käis juba hommikul oma sõudjatega uisutamas.

"Ma teen treeningut klubis, aga kord või kaks nädalas pääsen siia ka. Just kell 10 oli mul siin suurem treening. Ise praegu sõidan parajasti ennast soojaks, natukene külmetasin noortega/.../ Väga hea, et see plats on olemas, see on noortel võimalus ennast tervena hoida," rääkis ta.

"See teeb suurt rõõmu, et Pärnu on liuvälja saanud. Pärnu on ju muidu ideaalne linn ja palju sportimisvõimalusi, aga liuväli on kogu aeg puudu olnud ja minu arust on aastaid sellest räägitud erinevates valimisprogrammides ja kõiges. See ei ole küll aastaringselt kasutatav, aga annab siiski võimaluse ka plusskraadidega sõita. Nii palju kui mina olen käinud, siis on tohutud järjekorrad, mis näitab seda, et väga on vaja," rääkis Andres.

"Saab ükskõik, millise ilmaga käia, kuni +5 kraadini. Muidu oli sula olnud talved läbi," ütles Kristofer.