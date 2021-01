Londoni kiirabiteenistus võttis möödunud ööpäeval vastu 8000 koroonaga seotud väljakutset ning on jõudnud oma võimete piirile, teatasid teenistuse töötajad.

Londoni linnapea Sadiq Khani sõnul on linn tõsises hädas, kuna lõppeval nädalal kasvas haiglasse viidud koroonapatsientide hulk 27 protsendi võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koroonasse on jäänud iga 30. linnaelanik. Et kiirabi olukorda leevendada, on osa politseinikke ajutiselt kiirabiauto juhtideks suunatud.

Reedel suri Suurbritannias Covid-19 tagajärjel 1325 inimest, mis on suurim arv pandeemia algusest peale.