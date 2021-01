Prantsusmaa laiendab öiseid liikumispiiranguid

Prantsusmaa laiendab COVID-19 öist liikumiskeeldu veel kaheksasse departemangu, ütles laupäeval peaminister Jean Castex, kinnitades, et see reaktsioon on "karm ja vajalik", sest paljudes linnades ollakse piirangutele vastu.

Prantsusmaa on kasvava nakatumise taustal viirusepiiranguid karmistanud ning kehtestas pärast uut aastat 15 departemangus 101-st öise liikumiskeelu, mis algab õhtul kell 18.00, ülejäänutes algab liikumiskeeld kell 20.00.

Need 15 departemangu on need, kus viiruse levik on kõige kiirem. Prantsusmaal on seni tuvastatud pea 2,7 miljonit nakkusjuhtumit ja 67 000 koroonasurma ning nakkuskordaja on suurenemas.

Uued departemangud, kus suure tõenäosusega varasema algusega liikumiskeeld kehtestatakse, asuvad peamiselt riigi idaosas, nende hulgas Bas-Rhin, Haut-Rhin ja Côte-d'Or, lisaks riigi keskosas asuv Cheri departemang.

Castex tõi esile Prantsusmaa lõunaosas asuva Marseille, Prantsusmaa suuruselt teise linna, kus erinevate erakondade kohalikud poliitikud on väljendanud vastuseisu osaliste liikumispiirangute laiendamisele, seades kahtluse alla nende tõhususe.

"Tegelikkuses rakendame Marseille's samu kriteeriume nagu mujal," lausus Castex, kinnitades, et varasema algusega liikumispiiranguid laiendatakse kaheksasse departemangu, kaasa arvatud Bouches-du-Rhône, kus asub ka Marseille.

"Kõik on teadlikud sellest, et pandeemia ei nõrgene ning otse vastupidi, kogub mõningates piirkondades hoogu," lausus Castex.

Peaminister kaitses ka valitsuse vaktsiinide jaotamise strateegiat, mida on aeglase alguse tõttu kritiseeritud.

"Eesmärk on liikuda kiiresti, (kuid) teha seda täiesti asendamatutes ohutustingimutes."

Arvamusküsitlused näitavad, et pooled Prantsusmaa elanikud on vaktsiini osas skeptilised, nende vastuseis on naaberriikide elanike osast märkimisväärselt suurem.

Castex rõhutas asjaolu, mida ta nimetas vaktsineerimise strateegia "usaldusväärsuseks", lisades, et "see peab õnnestuma, sest see on see, mis võimaldab meil leida väljapääsutee sellest tõsisest ja halvenevast tervishoiukriisist.

Tervishoiuminister Olivier Véran rõhutas, et Prantsusmaa suurendab järgmisest nädalast alates vaktsineerimiste arvu.