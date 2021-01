Hispaanias sadas maha rekordiline lumekogus

Suurem osa lumesajupiirkondade elanikest peaministri hoiatust siiski tõsiselt ei võtnud, vaid nautis talverõõme täiel rinnal. Madridi tänavail peeti maha korralik lumesõda. Mõni linnaelanik pani ka suusad alla.

Pealinlaste sõnul on looduse stiihia nende jaoks meeldiv vaheldus koroonaajastu meelinüristavale hallusele. "See on uskumatu, väga lahe! Meie jaoks, kes me sellega harjunud pole, on see väga lahe!" sõnas Madridi elanik Soraya.

Paraku ei toonud lumesadu hispaanlastele ainult rõõmu, vaid neli inimest sai harjumatute ilmaolude tõttu ka surma ning tuhanded autod jäid lumevangi.

Paljudel sai otsa bensiin, veel rohkem oli neid, kes näljaste ja janustena tunde lumehange kinni jäänud autos pidid istuma. Viimastele ruttas appi Hispaania Punane Rist, kes hädasolijaile vabatahtlikega sooja toitu ning kohvi saatis

"Eilsest pärastlõunast peale on föderaalpolitsei, tsiviilkaitse ja sõjaväe päästeüksused aidanud välja lumme kinni jäänud autosid mitmel pool maanteedel, eriti Madridi ümbruses, kus lumevangist päästetute arv ulatub 1500 kanti," sõnas Hispaania siseminister Fernando Grande-Marlaska.

Hispaania ilmateenistuse teatel on tegu ajaloolise sündmusega. Viimati sadas Hispaanias samamoodi lund pool sajandit tagasi, 1971. aastal, aga praegused lumekogused on tollasest siiski suuremad. Ilmateenistus ennustab, et lund sajab samas vaimus veel ka eeloleval ööl ning homme päevalgi.