Tartu baar avas viiruseohu vältimiseks hoovis lumest baari

Mõte viia oma baar siseruumist lumevallide vahel tekkis baaripidajatel tänu naabrilaste lumekindlusele.

"Ma olin natukene imestunud, et kuidas nad nii palju lund kokku. Ja siis me mõtlesimegi, et kui nemad saavad teha väikse hoovi peal sellise, siis meie saame oma hoovi peale teha suurema," rääkis Ula baari peremees Hendrik Kuusk.

Nii hakkasidki nad kasti sisse lund kogudes lumetelliseid tegema, millest lõpuks kerkis lumekindlus. Esimene lumebaar pidas vastu küll vaid päeva, ent suure positiivse tagasiside tõttu tehti siis juba valmis uus ja tugevam kindlus, mis nüüdseks juba nädalakese avatud olnud.

Vaatamata umbes seitsmele miinuskraadile kogunes reedeõhtusele lumebaari tantsupeole tartlasi rohkemgi, kui Ula baari ruumi äragi mahuks.

"See näitab ilmselt natuke seda, et tegelikult ei ole kunagi liiga külm või halb ilm, vaid et on vaja ennast soojalt riidesse panna," rääkis ta.