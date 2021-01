Pühapäev toob kaasa lund ja lörtsi

Päeval suuremat sadu veel oodata ei ole, aga õhtul alates saartest saju tõenäosus kasvab. Esmaspäeval areneb Oslo lähistel uus aktiivne osatsüklon, mis võtab suuna Läänemerele ja toob sajupilvedele täiendust ning teeb ilma tormiseks.

Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab saartel ja looderannikul vähest lund. Tuul puhub rahulikult, vaid Hiiumaa rannikul on puhanguid kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -3 kuni -8, Kesk- ja Ida-Eestis -10 kuni -17 ja Kirde-Eestis isegi -20 kraadi külma.

Pühapäeva hommik tuleb muutliku pilvisusega ning kohati sajab vähest lund, saartel ka veidi lörtsi. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7, rannikualadel puhanguti 11 meetrit sekundis. Väljas on jätkuvalt külm -3 kuni -17 ning Kirde-Eestis kuni -19 kraadi.

Päeval sajab kohati vähest lund, saartel ka lörtsi, kuid õhtul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saju tõenäosus suureneb. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 meetrit sekundis, õhtul Lääne-Eesti rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni -6, Ida-Eestis -7 kuni -13, Lääne-Eesti saartel on soojem ehk -2 kuni +2 kraadi.

Uue nädala alguses on oodata koos temperatuuri kasvuga ka tugevamat tuisku ning lumesadu. Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuala ning külma juurdevool toob jahedust. Õhutemperatuur ajutiselt kasvab, kuid saavutab uued madalad näitajad nädala teises pooles.