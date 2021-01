Itaalia endine siseminister Salvini astus kohtu ette

Salvinit, kes juhib paremäärmuslikku Liigat, süüdistatakse seoses üle-eelmisel aastal päästelaeva Open Arms pardal olnud saja migrandi maale mitte lubamisega.

Ta keelas päästelaeval sadamasse sisenemise, sundides alust Lampedusa saare lähistel ankrusse jääma, mil tingimused laeva pardal halvenesid.

Migrandid tohtisid Itaalia territooriumile tulla pärast kohaliku prokuröri otsust.

Laupäeval lükkas kohtunik istungi edasi kuni 20. märtsini, mil endine minister saab teada, kas talle esitatakse ametlikud süüdistused või mitte.

"Ma olen täiesti rahulik ja uhke selle üle, mis ma tegin," ütles Salvini pärast suletud uste taga peetud istungit.

"Mul on ainult kahju protseduuri hinna pärast, mida peavad maksma Itaalia maksumaksjad ja kohtuniku raisku läinud aja pärast. "

Päästeorganisatsioon Open Arms teatas avalduses, et kaasus on suunatud ka Itaalia ja Euroopa Liidu valitsuste vastu, mis on rikkunud rahvusvahelisi leppeid merel päästmise ja põgenike õiguste kohta.

Salvini tõrjuti siseministri positsioonilt minema lühikest aega pärast kõnealust intsidenti.