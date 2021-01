Taanis puhkesid kokkupõrked piirangute vastaste ja politsei vahel

Kopenhaagenis avaldas meelt 200-250 inimest ja kümned inimesed protestisid Aalborgis Põhja-Taanis, teatas kohalik meedia, viidates politsei andmetele.

Meeleavaldused organiseeris grupp Mehed Mustas ning need olid suunatud piirangute vastu, mille eesmärgiks on tõkestada koroonaviiruse levikut.

Protestijad hüüdsid: "Vabadus Taanile, meil on villand."

Teleülekannetes ja sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha märulipolitseid, kes kähmleb protestijatega pealinnas. Meeleavaldajad süütasid pürotehnikat ja loopisid pudeleid.

Kopenhaagenis peeti kinni neli inimest, neist kaks vägivalla eest politsei vastu ning üks pürotehnika kasutamise reeglite rikkumise eest. Neljas isik vahistati allumatuse eest politsei korraldustele.

Kopenhaageni politseiametnik Rasmus Schultz ütles telekanalile DR, et mõned meeleavaldajad olid korrakaitsele teada "huligaanide ringkonnast".

Aalborgis peeti kinni viis inimest, kõik pürotehnika reeglite rikkumise eest.

Taani kehtestas teisipäeval veel karmimad sulgemismeetmed lisaks olemasolevatele, mis on jõus detsembri keskpaigast. Seda tehti pärast koroonaviiruse nakkusjuhtumite tõusu ja uute tüvede avastamist.

Lisaks kodust töötamise korraldusele ja koolide, baaride, restoranide ja enamike poodide sulgemisele keelati nüüd enam kui viie inimesega grupid. Varem oli inimeste ülempiiriks olnud kümme. Inimestelt nõutakse ka kahemeetrise vahemaa hoidmist ühe meetri asemel.

Reedel keelas Taani riiki saabumise välismaalastele, kel pole näidata ette negatiivset koroonaviiruse testi viimase 24 tunni jooksul.

Samuti on Taani soovitanud jätta ära kõik reisid välismaale ja teatas, et kõik Taani lendavad lennufirmad peavad tagama, et selle reisijad on andnud negatiivse koroonaproovi.