Koalitsioon tahab tuhanded opositsiooni ettepanekud siduda viieks kimbuks

Põhiseaduskomisjon kogunes pingelisele istungile August Rei valvsa pilgu all. See Eesti poliitika suurkuju on öelnud, et põhiseadus on absoluutselt kohustavaks juhiseks igale Eesti kodanikule. Põhiseadusele rõhuvad kirglikult nii opositsioon kui koalitsioon, aga taktikalised eesmärgid vastanduvad täielikult. Töövormiks oli pühapäeval hübriidistung.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) ennustas enne istungit, et puhkeb hirmus lärm. "Ma ei tea, kas me kuulame seda lärmi kaks tundi või kolm tundi, seda ma ei tea," lausus ta.

Opositsioon kurtis laupäeval tekkinud takistuste üle, kui soovijad ei saanud sõna.

"Esiteks peaks üle vaatama protestid, mida on põhiseaduskomisjonile laekunud väga palju erinevate riigikogu liikmete poolt, kes ei ole saanud oma muudatusettepanekuid tutvustada, aga vaatame, mis siis koalitsiooni plaan on," ütles enne istungi komisjoni liige Kaja Kallas (Reformierakond).

Kogu riigikogu kompleksis valitses pühapäeval tüüne rahu, näha oli peamiselt neid, kes ruume uueks nädalaks valmis seadsid. Erakorraliselt oli tööle palutud aga IT-rahvas, kes pidi aitama hallata hiiglaslikku faili, milles tuhandeid muudatusettepanekuid.

"Meie plaan on siduda viieks (grupiks) nii, et ühe on neli tõsist ettepanekut, mis seonduvad abielu mõistega. Sellest gigantsest massist, üle üheksatuhandelisest massist oli neli konkreetset abielu mõistega seotud asja, mis ei olnud jaburus, mis ei olnud põhiseadusvastane või ei olnud täiesti ebaadekvaatne," rääkis Poolamets.

Poolamets möönis, et see on riigikogu kodu- ja töökorra seaduse vastane. "Paragrahv 102 ütleb, et koos võib hääletada identseid ettepanekuid, sama esitaja esitatud muudatusettepanekuid, neid võib siduda, aga ei või siduda täiesti erineva sisuga muudatusettepanekuid, mis on esitatud ka erinevate esitajate poolt," lausus ta.

Elu käis ka sotsiaalmeedias, kus kritiseeriti reformierakondlaste pakutud küsimust, kas Eesti vabariigis oleks parem elada, kui Eesti kuuluks Venemaa koosseisu.

Poolametsa sõnul on tegu halvasti välja kukkunud naljaga. "Probleem on see, et see on rahvusvaheline. Ega siis välismaal ei saada aru, et siin tehti lolli nalja näiteks või midagi. Aga põhiseadusvastane on ka see, et näiteks riigikokku võiksid kuuluda ainult mehed. See on ju võrdõiguslikkuse rikkumine," kommenteeris Poolamets ettepanekuid.

Kaja Kallas märkis, et palju vastukaja tekitanud ettepanek on juba tagasi võetud. "Ma saan aru, miks koalitsioon tahab selle ümber vahtu lüüa – s ellepärast, et viia tähelepanu eemale sellelt, mis tegelikult toimub siin põhiseaduskomisjonis, mis on räige seaduserikkumine," lausus ta.

Kui põhiseaduskomisjonis ettepanekute grupitamine läbi läheb, toimub kolmapäeval riigikogu suures saalis viis hääletust.