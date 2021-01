Nädala esimene pool toob lund ja tuult, teine pool külma

Ööl vastu esmaspäeva liigub lume- ja lörtsisadu Lääne-Eestist itta. Paiguti tuiskab, rannikul võib tulla ka vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 14 kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub tuul saartel edelasse ja läände ning nõrgeneb. Külma on Lääne-Eestis 2 kuni 7, idas 7 kuni 13 kraadi, saartel on samal ajal sooja kuni kaks kraadi.

Hommik on mandril paljudes kohtades lumesajuga, läänerannikul tuleb ka lörtsi. Puhub lõuna- ja kagu-, saartel edelatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kraadist Ida-Eestis +2 kraadini saarte rannikul.

Päeval sajab mitmel pool nõrka lund ja lörtsi, paiguti on tuisku. Õhtul jõuab Lääne-Eestisse tihedam sajuala. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, õhtupoolikul tugevneb kagutuul iiliti 14, rannikul 17 kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadini, Kirde-Eestis on külma kuni 5 kraadi.

Teisipäev on tuisune ja seetõttu ka raskete liiklusoludega. Tihe lumesadu levib üle maa, läänepoolsel rannikul tuleb lörtsi, saartel ka vihma. Tuuleiilid ulatuvad 15, rannikul 20 meetrini sekundis. Külma on ööpäevaringselt 1-3 kraadi, vaid öö hakul on idas külmem, saarte rannikul on õhk pehmem.

Kolmapäeval sadu harveneb, tuul nõrgeneb ning õhk külmeneb. Neljapäev ja eriti reede on juba krõbedama külmaga.