Burns oli aastatel 2011-2014 USA asevälisminister ning aastatel 2005-08 Ühendriikide suursaadik Venemaal. Lisaks on Burns esindanud USA-d ka Jordaanias.

Pärast 33 aastat väldanud diplomaatilisest teenistusest lahkumist 2014. aastal juhtis Burns Carnegie Rahusihtasutust.

Eelmisel aastal kirjutas Burns rea kriitilisi artikleid president Donald Trumpi administratsiooni välispoliitika kohta.

"Bill Burns on silmapaistev diplomaat, kellel on meie inimeste ja riigi väljaspool ohtu hoidmisel maailmaareenil aastakümnete pikkune kogemus," ütles Biden. "Ta jagab minu sügavat veendumust, et luure peab olema apoliitiline ning et meie riiki teenivad pühendunud luureprofessionaalid väärivad meie tänu ja lugupidamist."

"Suursaadik Burns toob endaga teadmisi, otsustusvõimet ja perspektiivi, mida vajame ohtude ennetamiseks ja neile vastu astumiseks, enne kui need meie kallastele jõuavad. Ameerika rahvas võib rahulikult magada, kui tema on CIA järgmine direktor," lausus Biden.