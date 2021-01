Investorid on hakanud vaatama valdkondade suunas, mis seni on jäänud paljude tähelepanu alt välja. Nii võetakse uusi positsioone panganduses, maavarade ja energiasektoris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Negatiivset mõju avaldavad turgudele üle Euroopa laekuvad teated suurtest nakatunute arvust ning ka see, et Hiina majanduse taastumine võib oodatust aeglasem olla.

"Pärast jaanuari esimest nädalat, mil nägime rohkesti eufooriat, on meeleolu nüüd märksa hillitsetum. Head uudised nagu see, et Biden suudab olukorda kontrollida, uued ergutuspaketid ja vaktsiinifantaasiad on juba arvesse võetud. Nüüd tahavad investorid näha tõelisi fakte. Kohe algab majandusaruannete esitamise periood ja maharahunemine," selgitas börsianalüütik Robert Halver.