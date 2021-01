Päästeametile möödus öö rahulikult

"Halvad ilmaolud on pigem ma arvan liikluses, päästesündmusi on olnud tõesti väga vähe, ka elektrikatkestusi," rääkis päästeameti vastutav korrapidaja Martin Lambing teisipäeva hommikul ERR-ile.

Tema sõnul näitavad prognoosid, et rasked ilmaolud kestavad õhtuni välja ning isegi kui praegu on olnud päästesündmusi veel vähe, siis kõik võib väga kiiresti muutuda, kui inimesed hakkavad tööle minema.

"Ma arvan, et keskne on hetkel vältida väljas olemist võimalikult palju, võimalusel vältida ka liiklemist. Kui on vajadust liigelda, siis tuleb pidada kinni ohutust sõidukiirusest, rakendada ohutuid sõiduvõtteid. Tuleb olla valmis ka voolukatkestusteks - kellel veel ei ole, siis kindlasti telefoni aku täis laadida. Ja kui väljas liigud, siis pane soojalt riide," rääkis Lambing.

Kuna tuul ei ole väga tugev olnud, siis tõenäoliselt päästeamet kutseid mahalangenud puid kõrvaldama ja ohtu likvideerima saama ei hakka, tõdes ameti esindaja.

"Hetkel, pigem tundub pilt selline, et just liiklus on raskuskese, kui lund on paksult maha sadanud, eriti kõrvalteedel, kus läbitavusega võib probleem olla. Ja libedus ja tuisk ka," rääkis Lambing.

Ilmateenistuse varahommikuse prognoosi kohaselt on teisipäeval pilves ilm, sajab lund, läänerannikul ka lörtsi ning tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 22 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.