Terviseameti endine kommunikatsioonijuht, ametist valldandatud Saar rääkis Õhtulehele, et sai mullu oktoobris ameti peadirektorilt Üllar Lannolt suulise korralduse viivitada halloween'i ohtude eest hoiatava pressiteate avaldamisega nii kaua, kuni nende enda Tallinna kontoris plaanitud pidu saab peetud.

Saare sõnul tundus koroonaviirusega võitlemise kontekstis peo pidamine nii ohtlik kui ka ebaeetiline, seda enam, et üheskoos ameti kriisistaabiga oli otsustatud hiljemalt 30. oktoobriks välja saata halloween'i ohtude eest hoiatav pressiteade. Ta rääkis, et sai Lannolt, kelle idee peo korraldamine oli, suuliselt suunise oodata pressiteate avaldamisega, kuni pidu nende majas on peetud, sest siis ei ole inimestel põhjust pahandada, kui asi avalikuks saab.

Seda Saar ka tegi: pressiteade läks välja päev pärast terviseameti töötajate tralli, halloween'iga samal päeval ehk 31. oktoobril.