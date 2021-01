Nakkusohu maandamiseks kehtestatud piirangud on sundinud paljud üliõpilased distantsõppele. Paljud Inglismaal õppivad Eesti tudengid on otsustanud jääda distantsõppeks kodumaale.

Durhami ülikoolis õppiv Mihkel naaseb Inglismaale vaid selleks, et oma üürikorter üle anda. Mihkli sõnul lähevad pärast vaheaega Durhami kohale vaid kolmandik tema tuttavatest.

"Ülikool ütles, et esimene veerand toimub internetis. Vaatame järgmine veerand, loodetavasti saame teha magistri näost näkku. Nüüd on asi läinud hullemaks kui oli septembris, uut infot ei ole, eks nad otsustavad midagi. Tuleb elada nädala kaupa. Ilmselgelt ülikool annab võimaluse teha internetis, kõik asjad peavad andma võimaluse teha internetis, sest Inglismaal on kogu aeg selline olukord nagu praegu Eestis," rääkis Durhami ülikooli tudeng.

Ülikooli laborites võib füüsikat tudeeriva Mihkli sõnul viibida ainult üks inimene ja tudengitele ei jagu ruumi, kuna eesõiguse saavad tippteadlased. Nii otsustas Mihkel, et distantsõppes on mugavam osaleda kodumaalt.

Sheffieldi ülikooli filosoofia kolmanda kursuse tudeng Isabel on Eestis juba märtsist saati: "Sügise alguses pidin otsustama, kas ma lähen Inglismaale või jään Eestisse, et kas ma teen kaugõpet või mitte. Kõik oli veel üsna ebakindel, aga ma võtsin selle eelduse, et pigem asjad ei lähe paremaks ja ma jäin Eestisse. Rääkisin oma osakonnaga läbi, et ma saaksin kindlasti kaugõpet teha ning mulle lubati seda. Kui õpingud olid nädala aega kestnud, siis läksid kõik kaugõppele üle, vähemalt filosoofias."

Isabel lisas, et ülikoolid ei anna alati selget infot. Nii on mitmed tudengid kulutanud majutuse peale suuri summasid lootuses kontaktõppes osaleda.

"Väga paljud õppurid, kes oleksid tahtnud jääda oma koduriikidesse või kes oleksid lihtsalt raha kokkuhoiu eesmärgil - ka britid ise - tahtnud oma vanemate juurde jääda. Aga nad olid lepingud ühikatega juba teinud ja nüüd nad lihtsalt on seal ülikooli linnakus koha peal, olgugi, et nad ei tohi seal midagi teha. Väga paljud välistudengid täpselt samamoodi, ka eestlased jäid sinna kinni," rääkis Isabel.

Londonis Kings College'is informaatikat õppiv Jasper on Eestis eriolukorra algusest: "Peamiselt kõik on ikka oma kodus, olgu see siis Inglismaal, kohapeal, oma vanemate kodus või Hiinani välja. Täitsa üle maailma õpitakse, vähemalt minu sõprusringkonnas. Ma usun, et see on igal pool nii." Jasper ütleb, et talle distantsõpe sobib, kuid siiski kannatab hariduse kvaliteet.

"Peamine asi, mis ma tooksin välja, mis on puudu - üldine suhtlus ja sotsiaalne keskkond. Üks huvitav seik, miks see nii oluline on: oma esimese praktika sain nii, kui jäin professoriga pärast loengut vestlema ja tänu tema soovitusele ma saingi suvel tööle," rääkis Jasper.