Arutelul teevad ettekande sotsiaalminister Tanel Kiik, sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus (Reformierakond) ja Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) märkis, et lähiaastail seisab Eesti tervishoid silmitsi suurte väljakutsetega. "Meil tuleb lahendada näiteks probleemid arstiabi üldise kättesaadavuse ja tervishoiutöötajate nappuse ning kvalifikatsiooni osas ning leida meditsiinile lisaraha," märkis ta.

Sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus ütles, et Eesti elanike tervislik seisund on paranenud, kuid erinevused sotsiaalmajanduslike rühmade vahel on ühed suurematest euroliidus. Ta lisas, et harva mõeldakse sellele, et uus ja väga oluline majanduskasvu allikas saab olla Eesti inimeste parem tervis.

Everaus viitas konsultatsioonifirma McKinsey hiljutisele analüüsile, mille kohaselt saaks Eesti SKP juurde tervelt kümnendiku, kui väheneks enneaegne suremus ja inimesed püsiksid kauem tööturul. "Hea tervis suurendab ka töövõimet ja tõstab tootlikkust – investeerides ühe euro tervisesse, annab see tagasi 2,4 eurot," märkis Everaus.