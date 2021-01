President Kersti Kaljulaid alustas teisipäeval kohtumisi parlamendierakondade juhtidega, et arutada abieluteemalist rahvahääletust ning selle ümber üha paisuvat tüli eri leeride poliitiliste esindajate vahel. Esimesena käis Kadriorus riigipeaga vestlemas sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.

Teisipäeval kohtub Kaljulaid veel Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi ja Reformierakonna juhi Kaja Kallasega, kolmapäeva hommikul Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase ja Eesti 200 juhi Kristina Kallasega. EKRE esimees Martin Helme teatas pärast presidendi kutset kohtumisele, et ei soovi osaleda.

Neljapäeval kohtub president riigikogu fraktsioonide esimeestega.

"Viimaste päevade arengud riigikogus näitavad, et üle kõige on erakondadel vaja otsida koostöövõimet ja -tahet ning selle pealt ühist pinnast edasi liikumiseks. Selleks palusin kõikide erakondade juhid ja ka riigikogu fraktsioonide juhid uuel nädalal Kadriorgu, et arutada tekkinud poliitilist olukorda ja arutleda, kuidas edasi," kirjutas Kaljulaid laupäeval sotsiaalmeedias.