Trump nimetas enne tormijooksu kongressile peetud kõnet kohaseks

USA president Donald Trump tõrjus teisipäeval süüdistusi, et tema läinudnädalasel kõnel tuhandetele poolehoidjatele, kus ta julgustas neid Kapitooliumile marssima, olnuks midagi tegemist hiljem puhkenud vägivallaga.

"Nad on analüüsinud minu kõnet /.../ ning igaüks arvas, et see oli täiesti kohane," lausus ta enne äralendu Texasesse.

Trump rääkis 6. jaanuaril Washintoni kogunenud suurele rahvahulgale, et presidendivalimised on varastatud ning nad peavad marssima Kapitooliumile ja näitama oma jõudu. Rahvahulk tungis kongressihoonesse ja sundis ehmunud seadusandjaid katkestama tseremooniat demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamiseks.

Märulis sai surma viis inimest.

Trumpi sõnul on sotsiaalmeedia sammud katastroofiline viga

Trumpi sõnul tegid sotsiaalmeediahiiud nagu Twitter ja Facebook katastroofilise vea, kui keelustasid tema kontod pärast avaldusi rahavahulgale enne, kui see kongressihoonesse tungis.

"Nad teevad katastroofilise vea. /.../ Nad on lõhestavad ja nad näitavad üles midagi, mida olen juba pikka aega ennustanud," lausus Trump teisipäeval ajakirjanikele enne Texasesse suundumist.