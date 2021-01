Kolmapäeval jätkub lumesadu

Kolmapäeval on taas oodata kerget lumesadu, õhutemperatuur jääb mandril -1 kuni -6 kraadi vahele.

Öö vastu kolmapäeva on pilvine, sajab lund ja tuiskab ning saartel tuleb sekka ka lörtsi. Tuul puhub lõunakaarest 7 kuni 12, saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saarte rannikul on soojem.

Kolmapäeva hommik algab samuti tuisuselt ning lumiselt. Puhub kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundi ja külma on kuni -5 kraadi.

Päeva esimeses pooles sajab kergelt lund, pärastlõunal jäävad sajud nõrgemaks ja harvemaks. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul kohati 0 kuni +1 ja õhtul on Ida-Virumaal kuni -9 kraadi.

Nädala teises pooles on oodata juurde veidi külma, kõikidel päevadel on oodata ka nõrka lumesadu. Üldiselt on idas külmem kui läänes ja Kagu-Eestis ulatub temperatuur reede ja laupäeva öösiti isegi -21 kraadini.