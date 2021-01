Teisipäeva hilisõhtul puhkes tulekahju Ida-Virumaal Aa külas asuvas Männiku pansionaadis. Hukkunud on kolm inimest.

Häirekeskus sai teate tulekahjust Lüganuse vallas asuvas hooldekodus kell 22.16.

Päästjate saabudes oli leek majast väljas.

Teadaolevalt oli majas 48 inimest, kelle evakueerimisega päästjad kohe alustasid. Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Kiirabi tegeleb kannatanutega.

Päästjad leidsid hoonest kaks hukkunut ning üks inimene suri kiirabiautos teel haiglasse.

Päästetööd kestavad. Päästetöid teostavad Jõhvi, Kohtla-Järve, Iisaku, Sillamäe, Kiviõli ja Kunda päästjad.

Päästeameti pressiesindaja ütles ERR-ile, et ligipääs hooldekodule oli raske, sest lund on palju. Päästeamet andis kella 23.35 ajal teada, et leiti sahk teelt lume lükkamiseks.

Tulekahju Aa külas asuvas Männiku pansionaadis. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR