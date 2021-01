USA nõuab saabuvatelt lennureisijatelt negatiivset koroonatesti

"Testimine ei elimineeri kogu ohtu, kuid kombineerituna kodus viibimise ajaga ning igapäevaste ettevaatusabinõudega nagu maski kandmine ja sotsiaalne vahemaa, võib see muuta reisi ohutumaks," ütles keskuse direktor Robert Redfield.

Negatiivse testi nõue jõustub 26. jaanuaril ning laiendab varasemat nõuet, mis kehtestati detsembris Suurbritanniast saabujatele pärast seda, kui avastati uue nakkavama tüvega koroonaviirus.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskus soovitab, et USA-sse reisinud inimesed teeksid kolm kuni viis päeva pärast saabumist veel teisegi testi ning püsiksid kodus vähemalt seitse päeva.

Reisijad peavad esitama kirjaliku tõendi negatiivsest koroonatestist enne, kui nad lubatakse lennujaamades lennukitesse.

Mõned epidemioloogid on hoiatanud, et koroonaviiruse uued, veelgi nakkavamad variandid on juba kanda kinnitanud Ühendriikides, kus COVID-19 tagajärjel on surnud rohkem kui 379 000 inimest.