"Ühisrinne, mis meil oli Reformierakonnaga vääramaks ühiskonda lõhestavat referendumit, ma arvan, et oleme teinud koos väga head tööd. Nüüd on selge, et sellisel kujul seda referendumit ei tule," ütles Saar kolmapäeva hommikul "Terevisioonis".

"51 poolthäält selle otsuse vastuvõtmiseks enam riigikogus ei ole. Kui Keskerakonnal pole enam motivaatorit peaministri toolist iga hinnaga kinni hoida, siis pole ka kõik nende saadikud hääletusel enam selle poolt," selgitas Saar.

Sotside esimees ütles, et abielureferendum jääb riigiõiguslikult kummitama siiski pikaks ajaks.

"Koalitsiooniliikmed teatasid, et see mis põhiseaduskomisjonis toimus, on ebaseaduslik, aga ikka hääletati selle poolt. Loodan, et see on õppetund, mis naelutatakse riigikogu seinale, et keegi seda enam mitte kunagi ei teeks."

Saar lisas, et uue valitsuse üks peamisi ülesandeid võiks olla lugupidamise taastamine ühiskonnas üksteise vastu.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles saates sama teemat kommenteerides, et kindel on vaid see, et esmalt toimub põhiseaduskomisjonis toimu kohta tehtud protestide arutelu ja hääletus riigikogus.

"Ma tean, et eilne riigikogu juhatus arutas proteste ja jäi eriarvamustele. See tähendab, et kindlasti toimub täna riigikogus protestide arutelu ja hääletus," sõnas Sibul.