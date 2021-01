Prokuratuuri Udmurtia osakonna teatel kontrollivad nad kohaliku tsirkuse tegevust, kuna sotsiaalmeediasse on ilmunud pildid natsisümbolitega rüüdes loomadest tsirkuse 8. jaanuari etenduses.

Etenduse korraldas jõulujärgsel päeval õigeusukiriku kohalik haru ja selle ühes numbris esines Saksa sõduriks kehastunud ahv, keda talutas Nõukogude sõjaväe mundris naine.

Tsirkuse avaldatud video põhjal tegutses laval ka kaks kitse, seljas punased haakristidega tekid.

Kohalik preester Roman Voskressenskihh kirjeldas tsirkuseetentust "ajaloolise ekskursina eri aastate jõuludesse".

Udmurtia pealinna Iževski õigeusu piiskopkonna avaldusest selgub, et natsisümboolikat kasutati episoodis, mis kõneles Saksa armee lüüasaamisest 1942. aastal Moskva lähistel.

"Tsirkusekunsti üks erijoon on meelelahutus, ja ei ole midagi üllatavat faktis, et selleks kasutatud kujunditel on irooniline ja mõnikord isegi groteskne iseloom," selgitab piiskopkond.

Nii kirik kui tsirkus kinnitavad, et seadusi nad oma etendusega ei rikkunud. Nad viitavad eelmisel aastal jõustunud seadusmuudatusele, millega tühistati natsisümboolika kasutamise keeld, kui sümbolitega ei taheta propageerida fašistlikku ideoloogiat.