EKRE otsustas abieluhääletuse eelnõuga riigikogus edasi minna

Istungi alguses tegi Keskerakonna saadik Andrei Korobeinik ettepaneku jätta esimene ja ainus päevakorrapunkt ehk abieluhääletuse eelnõu jätta päevakorrast välja.

EKRE fraktsioon Keskerakonna ettepanekut ei toetanud ning Poolamets asus hiljem ka eelnõud esitlema.

Keskerekonna fraktsiooni kuuluv Imre Sooäär esitas riigikogule ka oma eelnõu.

Riigikogu juhatuse liikmed Henn Põlluaas ja Helir-Valdor Seeder tegid ettepaneku lükata tagasi riigikogu juhatusele rahvahääletuse menetlemise kohta laekunud protestid. Siim Kallas otsust ei toetanud ning juhatuse otsused, mis ei saanud konsensuslikku toetust, kuuluvad suures suures saalis hääletamisele.

Ettepaneku poolt lükata laekunud protestid tervikuna tagasi hääletas 49 ja vastu 48 saadikut.

Riigikogu juhatus otsustas teiseks, et aktsepteerib obstruktsiooni kui parlamendi opositsiooni vahendit, kuid parlamendi tööd ei tohiks nii suures mahus takistada kui seda praeguste muudatusettepanekutega tehtud on. "Põhiseadusest tulenevalt peab parlamendi toimimine olema tagatud igas olukorras ning obstruktsioon ei tohi viia Riigikogu igapäevase seadusandliku töö seiskumiseni," sõnas Seeder.

Teise ettepaneku poolt hääletas 41 ja vastu 45 rahvasaadikut.

Poolamets ütles varem ERR-ile, et otsuseid tuleb teha selge peaga ja rahulikul ajal ning peaministri tagasiastumise ajal on veel õhus palju segadust. "Selge see, et peaks settima see olukord, kõik peaksid maha istuma ja kuna on jutt koalitsioonide tegemisest, siis on see kokkuleppe küsimus, kuidas edasi minna," ütles Poolamets.