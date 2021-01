Juhuvedude bussifirmad nõudsid Toompeal riigilt toetust

Riigikogu ette kogunesid kolmapäeval juhuvedudega tegelevate bussiettevõtete esindajad, et nõuda oma sektorile samasugust riigi toetust, nagu saavad liinivedusid korraldavad bussifirmad ja turismiettevõtted.

Praegu juhuveoteenust osutavad bussifirmad toetust ei saa, kuigi ka nende vedude maht on koroonakriisi tingimustes kukkunud 90 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera"%

16 bussifirmat saatsid sellekohase ühiselt allkirjastatud pöördumise riigikogule ja valitsusele. Seni on ettevõtted suhelnud valitsusega ühekaupa.

"Me oleme saatnud kirju valitsusele ja ministritele üksikult firmade kaupa. Mõnele neist on juba vastatud, mõnele ootame vastuseid, aga meil ei ole ühtset esindusorganisatsiooni, mis on meil plaanis nüüd luua," ütles Alltours OÜ juhatuse liige Greta Tammeleht.

"Valitsuse poolt on vastatud, et nad aitavad bussifirmasid sellega, et elanikkonda vaktsineeritakse ja nii ongi," lisas ta.