Mahasadanud lumi, miinuskraadid ja koroonapiirangud on pannud eestlasi omale talvevarustust soetama. Kuigi lund on olnud alles kaks nädalat, on muist kaubast selleks hooajaks juba otsas.

Spordikaupluste kett Rademar tõdeb, et kuigi suusaturismi tänavu ei ole ning ka üldrahvalikud talispordivõistlused jäävad ära, on müük üle aastate väga hea olnud. Küll aga tuleb käive suuresti eelmistest aastatest lattu jäänud hooajakauba allahindluste pealt.

"Mahtude kasvu taga on üks suur põhjus: paar aastat pole talve olnud, müüjatel on suured laovarud eelmistest aastatest. Paljud põletavad eelmiste aastate laokjääke. Paraku käivad läbi päris atraktiivsete allahindluste need müügid - läbi allahindluse on väga lihtne müüa, eriti spordikaupu, mis on väga kallid. Nii kui lumi on maas, tõukab see kohe müüki," ütleb Rademari ostujuht Martin Juksar. "Keeruline aeg on. Teatud mõttes on see väga rõõmus aeg, et saab müüa, aga igal aastal on selle kaubaga väga suur risk."

Juksar arutleb, et murdmaasuusahindadega läks Rademar ehk ehk isegi liiga suurte allahindluste peale välja.

Ta ütleb, et menukamaid müügiartikleid on välja tuua raske, sest praegu ostetakse kõike. Naiste talvejalatsid on näiteks sisuliselt läbi müüdud, samas mullu, kui tali jäi taeva, ei tahtnud neid keegi.

Kelgud ostetakse käest ära

"Paljudel klientidel on igal aastal lootus, et talve ei tule, sest paljud ei armasta talve, aga kui juba kaks nädalat ja rohkem on lumi maas ja väljas miinuskraadid, siis suunatakse oma jalakesed spordipoodi ja ostetatakse sooja pesu, talvejalatseid, kindaid jne, rääkimata kelgumüügist. Sellega on praegu nii, et tassi ainult poodi, kliendid viivad need minema. Praegu ostetakse ikka kõike," räägib Juksar. "Tänavu on lumi olnud maas kaks nädalat, aga juba on tunne, et päris hea talv on olnud. Eelmisel aastal jäi see kõik vahele."

Ta nimetab talvehooaega spordiäris kõige keerulisemaks: võib teha väga häid müüke, aga võib olla ka täielik nulliring. Kõik sõltub sellest, kas lumi tuleb maha või ei ja kaua see püsib. Lumetu talve korral, kui müüki ei toimu, jääb aga kaupmehel raha järgmiseks seitsmeks kuuks hooajakauba alla kinni.

"Eelmise aasta talv lõppes jaanuari teisel nädalal, kui kraadid olid plussis ja lumi läinud. Kui väljas on kevad, võid pakkuda ka 50-protsendilisi allahindlusi, aga inimesi see ei huvita," ütleb Juksar.

Tänavust talve iseloomustab lisaks lumele ka koroonaaeg: suusaturismi harrastada ei saa. See aga mõjutab mäesuusa- ja lumelauavarustuse müüki.

"See mõjutab müüki kõvasti, kui saab minna välismaale suusatama. Siis ostetakse omale uued joped ja uued suusapüksid. Mäesuusariiete valik pole sel põhjusel nii hea, sest paljud pole seda riski võtnud, et oma kollektsiooni täiendada," ütleb Juksar.

Murdmaasuusad lähevad kui soojad saiad

Suusavarustuse müügile keskendunud A&T Sport tunnistab otsekoheselt, et lumi on nende käibele väga hästi mõjunud ning müük on olnud parem, kui lumedega talvedel tavapäraselt.

"Tänavune on mullusega täiesti võrreldamatu. Kordades-kordades, pakun, et isegi 15 korda rohkem müüme kaupa. Käibenumbreid ei julge välja öelda, äkki konkurendid näevad, aga sisuliselt tegime praegu viie päevaga eelmise aasta terve jaanuarikuu käibe," ütleb A&T Spordi murdmaasuusa sektori spetsialist Lauri Koort.

Poe number üks müügiartikkel on praegu murdmaasuusavarustus.

"Eesti inimesele meeldib murdmaasuusatada. Arvestades, et spordisaalid on lukus, otsitakse väljundit, et õues kasvõi midagi teha," põhjendab Koort.

Mullu aga, kui lund polnud, ei tahtnud keegi ka suuski osta.

Koort tunnistab, et kuigi talve on praeguseks olnud alles kaks nädalat, on neil juba muist kaupa otsas, nii et kliente on tulnud ukselt ka tagasi saata. Näiteks on murdmaasuusasaapad mõnes suurusnumbris otsas.

"Ekstra möll on kohe!" tunnistab Koort.

Lumi aitab talve üle elada

Suvel jalgrattaid müüv Veloplus elab talve üle murdmaasuusavarustuse abil. Tänavune müük on seni olnud intensiivne, iga päev läheb kaubaks 35-40 paari suuski. Muist varustust on juba ka läbi müüdud. Kuid aastad pole vennad.

"Eelmisest hooajast oli suur laovaru. Kuna üle-eelmine hooaeg oli üks ajaloo parimaid, müüsime lao tühjaks ja võtsime täis, aga eelmine hooaeg täitsime niukest nii-öelda muuseumi rolli," ütleb Veloplusi ostujuht Taivo Kitsing.

Ta peab talvekaubaäri väga riskantseks - kõik sõltub sellest, kas lumi sajab maha või ei.

"See on jube fortuuna. Võrreldes rattamüügiga ei ole see nii kasumlik, summad on väiksemad, aga see aitab kindlasti meiesugusel rattaäril talvel ka nii-öelda kasumlikult toimetada, kuigi meie kogukäibest moodustab see heal juhul kümme protsenti," ütleb Kitsing.

Tema kolleeg on parasjagu ühele noorsandile sobivat suusavarustust passitamas.

"Suuski lapsele, 11-aastasele poisile. Suusad, kepid, saapad, kott suuskade

jaoks, kogu krempel," tutvustab poja isa Koit, mida pere soetama on tulnud.

Mäesuuskade ja lumelaudade müügi ja rendiga tegeleva suusad.ee juht Peeter Nooni ütleb, et tänavune koroonatalv on täiesti äraspidine. Kui tavaliselt mäesuuski pigem renditakse ja nendega käiakse välismaa mäenõlvadel sõitmas, siis tänavu on risti vastupidi - kuna suusaturismi ei toimu, jääb kõik soetatu kodumaale ja rendi asemel eelistatakse mäesuusavarustust osta.

"Kuna ei minda välismaale ja Eesti küngastele ei ole mõtet osta nagu seda kõige kallimat varustust, siis pigem see aasta on kasutatuna. Ja odavamaid uusi. Aga tippsuuski sel aastal - väga vähe läinud. Kuna eelmine talv oli nagu ta oli ja lõppes väga äkitselt meie jaoks, siis me liiga palju peale ei tellinud ja müüme ikkagi pigem eelmise aasta kasutatud varustust praegu ja laoseisu tühjemaks," ütleb Nooni.

Kelgud on otsas

Prismasse kelku ostma minnes võib jääda tühjade pihkudega - suure nõudluse tõttu on need hetkel otsas. Jaekett on tänavu müünud ligi 5000 kelku, uus kaup peaks saabuma järgmisel nädalal.

"Väga populaarsed on sel aastal olnud ka uisud, nii iluuisud kui ka hokiuisud. Oleme müünud kokku üle 400 paari," tutvustab Prisma Peremarketite hankedirektor Tõnis Tommingas.

Ta on täheldanud, et viimastel aastatel on õues liikumine ja sportimine üha populaarsemaks mutuunud, sõltumata sellest, milline on talv. Tänavu katsetab Prisma esmakordselt ka suuskade müüki.

"Väga hästi on müünud ka suusad. Oleme ligi sada paari müünud juba suuski," ütleb Tommingas.

Tunamullusele pika talvega rekordilisele hooajale veel käibega kandadele ei astuta, kuid kui lund veel jagub, on talvekaupu müüvad ärid rekordi kursil.