Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu Porto Franco kinnisvaraobjektil

Saates selgitas Porto Franco projekti ja korruptsioonikahtluse tagamaid Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

Ta tõi välja, et Porto Franco objekti üks osa on maa-alune parkla ning sellele ligipääsuks on vaja ehitada sissesõit, mis peab asuma Poordi tänaval, mis on aga Tallinna linna valduses. "Eelmisel aastal sõlmis linn Porto Francoga lepingu, mille järgi saab Porto Franco 50 aastat kasutada seda teelõiku ja ehitada maa-aluse tunneli ja sissesõidu tunnelisse," selgitas ta.

Uurimisorganeid pani projekti vastu huvi tundma see, et eraomanik on enamiku Poordi tänavast üles kaevanud.