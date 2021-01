Lumerikkust nautiv Kiviõli seikluseskus kohaneb koroonapiirangutega

Detsembri alguses oli Kiviõli saanud valmis esimese suusanõlva, kui tuli teade, et kogu organiseeritud sporditegevus on Ida-Virumaal keelatud. Kuna mäge pole võimalik Kiviõlist üheksa kilomeetri kaugusele Lääne-Virumaale transportida, siis jäi ka Kiviõli keskus suletuks. Ida-Virumaa talikeskustele tuli leevendus omapärasel moel koroonapiirangute laienedes.

"Aasta lõpus, kui laienesid piirangud Harjumaale ja Harjumaa välikeskused jäid kõik lahti, hakkasime uurima, mis siis toimub? Siis saime tegevuse kultuuriministeeriumiga kooskõlastatud," sõnas üks Kiviõli seikluskeskuse eestvedajaid Madis Olt.

Osa teenuseid keskus uutes tingimustes pakkuda ei saa. Näiteks on kinni sisekohvik, ka ei müü keskus päevapileteid. Häid taliolusid ära kasutavate mäekeskuste hinnaralliga pole Kiviõli kaasa läinud, kuigi konkurentide piletipoliitikat nad mõistavad.

"Lõuna-Eesti mäekeskuste käitumine on minule aru saadav. Eks nad olid nii ülerahvastatud ja lihtsalt oli vaja probleem parklast kaugemale saada, et inimesed otsustaks kodus ära, kas nad tulevad või ei tule. Kui need tuhanded inimesed on parklas pahased, siis see ei ole ka lahendus. Aga meie seda teed ei läinud, me väikese korrektsiooni küll tegime. See oli niikuinii plaanis, sest aastaid oli tegemata," ütles Olt.



Kiviõli mäel on argipäevitigi rahvast ja seda ka näiteks hoolimata tuisusest ilmast.



"Värskes õhus on niigi mõnus olla ja on hea, kui inimestele pakutakse õues mingit hingele kosutust andvat tegevust, sest kaua võib kodus istuda," ütles mäesuusataja Vassili Samandrula.



Lumelaudur Erik Raag lisas: "Oleme kaks tundi sõitnud ja muljed on suurepärased. Oli valida kahe mäe vahel ja valisime selle mäe, tundus huvitavam ja väga õigustatud valik oli."



"Väga mõnus. On, millega aega viita. Ei ole vaja kodus istuda, vaid saab ka mujal käia. Pole vaja televiisorit nii palju vaadata. Siin on värske õhk, mõnus tuju ja adrenaliin on üleval. Mõnus," sõnas lumelaudur Dovile Loide.

Koroonatingimuste tõttu on Kiviõli seikluskeskusel lubatud töötada vaid poole koormusega.