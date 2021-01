Ilm läheb külmemaks

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -15, Kagu-Eestis kuni -20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommik on enamasti pilves, kuid esineb ka selgimisi. Kohati sajab vähest lund ja rannikualadel on ka pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -15, Kagu-Eestis kuni -19 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohati võib vähest lund sadada. Puhub põhjatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Väljas on päris külm: Lääne-Eestis -7 kuni -11, Kesk- ja Ida-Eestis -10 kuni -15 kraadi.

Nädalavahetusel ootab meid ees rahulik talveilm, suuremat tuult ei ole ning lund sajab vaid kohati ja nõrgalt.

Uue nädala alguses hakkab lõunast madalrõhkkond peale suruma, mis tasapisi toob ka lumesaju meile lähemale. Kui nädalavahetus on vägagi karge, siis esmaspäevast keskmised natuke tõusevad ning lääne pool jõuab temperatuur napilt plussi.