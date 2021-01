Laevade ristkasutus lahendaks kihnlaste transpordimure

Praegu on need laevad seotud konkreetse liiniga, aga kui valitsus ristkasutust lubab, saab Soela minna Kihnu ja mandri vahelisele liinile ning Saaremaa ja Hiiumaa vahet hakkaks sõitma Reet, mis on hooldusremondis oleva Kihnu Virve asenduslaev. Jätkab Ester Vilgats.