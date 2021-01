E-Piim on aastaid planeerinud Paidesse suurinvesteeringuna uue piimatehase rajamist. 100 miljonit eurot maksva tehase ehitus peaks algama viimaks selle aasta teises kvartalis ja tootmist võiks see alustada 2023. aasta teises kvartalis.

E-Piim on suurtehast kavandanud juba pikalt. Praeguseks on ettevõte leidnud ehitaja ja viinud läbi 95 protsenti hangetest, ütles E-Piima juht Jaanus Murakas. Uus tehas võimaldaks Muraka sõnul hakata rohkem ära kasutama Eestis toodetud toorpiima, millest praegu umbes kolmandik liigub töötlemata kujul riigist välja.

See omakorda võiks tõsta Eestis ka toorpiima hinda, märkis Murakas. Eriti selles valguses, kus toorpiima hind on möödunud aasta keskel ka väga madal olnud, lisas ta. "Loomulikult see oli piimatootjatele väga raske aeg, et aprillist septembrini oli piima kokkuostuhind väga tugevalt alla omahinna," rääkis Murakas. "Iga päev pead ju lehmi lüpsma ja seda kahjumiga tehes ei ole lihtne olnud. Aasta on raske olnud igal juhul."

Uue Paide piimatehase 100 miljoni euro suurust investeeringut on kavas rahastada osaliselt LHV laenuga, PRIA toetusega, kuid ka on E-Piim pöördunud Kredexi poole laenusaamiseks. Mis mahus ja mis tingimustel E-Piim Kredexist laenu tahab võtta, ei soovinud Murakas öelda.

Kui Paide piimatööstus valmib, siis saab seal tööd kuni 100 inimest, rääkis Murakas. Praegu töötab E-Piimas kokku umbes 200 inimest. Kuigi ettevõte plaanib uue tehase valmimisel Põltsamaal juustu tootmise lõpetada, ei tähenda see Muraka sõnul, et kohe automaatselt kõigi töökohad ära kaoksid.

Kuigi Paidesse tuleks üle vaid 100 töökohta, on E-Piim juba pakkunud Põltsamaa töötajatele, et inimesed võiksid üle tulla, rääkis Murakas. Osaliselt lähevad tema sõnul ka inimesed kahe aasta pärast pensionile ja samuti ei kaoks Põltsamaalt tegevus täielikult.

Uue Paide piimatehase valmimisel 2023. aasta teises kvartalis jätkuks Põltsamaal juustu pakendamine, ütles Murakas. Juust nimelt toodetakse suurtes tükkides, mis tuleb tarbijate jaoks väiksemaks lõigata ja enne poodi saatmist väikestesse pakenditesse paigutada. Seda jäädaks siis Põltsamaale tegema.