Nädalavahetus toob kohati 25 kraadi külma

Nädalavahetusel on ilm väga külm ning mitmel pool tuleb lumelisa.

Laupäeva öösel on pilvine ilm ja mitmel pool sajab lund, tihedam on sadu Lääne- ja Põhja-Eestis. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 7, saartel ja rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -7 kuni -11, sisemaal -11 kuni -20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommikul sajab mitmel pool vähest lund ning tuul puhub kirdest 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -15, Kirde- ja Kagu-Eestis kuni -19 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab lund. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3 kuni 8, ennelõunal rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Ka päeval on külma omajagu - saartel ja läänerannikul 7 kuni 13, sisemaal 14 kuni 17, Kagu-Eestis ja Peipsi ääres kuni 20 kraadi.

Kui pühapäeval suuremat sadu oodata ei ole, siis uuest nädalast saju tõenäosus suureneb. Pühapäeva öö tuleb väga külm ja Kagu- Eestis langeb temperatuur lausa -25 kraadini, kuid üldises plaanis läheb pärast seda natuke soojemaks ja endiselt on ida pool külmem kui läänes.