Tartu- ja Jõgevamaa vabatahtlikud päästjad rajavad uisuväljakuid

Tartu ja Jõgevamaale on viimasel ajal rajatud päris palju ja päris toredaid uisuväljakuid. Üks neist on Voore kooli juures ja on priitahtlike pritsumeeste töö, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sarnaselt Voore koolile on uisuväljakuks muudetud ka näiteks Kääpa Kalevipoja muuseumi juures asuv korvpalliplats, kus paljud kohalikud lapsed esimest korda uisutamist saavad proovida.



Palamusele meisterdas kohalik vabatahtlik päästekomando laupäeva hommikul juba teise uisuväljaku.



"See ongi selle pärast, et inimestel oleks võimalus liikuda. Palamusel mingeid spordihooneid, mingeid ujulaid ei ole. See on iga aasta juba väljakujunenud, et Palamuse vabatahtlikud teevad selle uisuväljaku. Rahvas saab tulla, tunda rõõmu," ütles Palamuse vabatahtliku päästekomando pealik Indrek Likk.

Lisaks laste rõõmule on päästjatel lauluväljakutele ja korvpalliplatsidele uisuväljakute ehitamiseks veel üks oluline põhjus - nii ei saa rõõmsate uisutajatega veekogul õnnetusi juhtuda.



"Kui mina olin laps ja käisin koolis, siis me lükkasime ise lahti, siis nagu millegipärast ei vaadatud sellele ohutusele nii palju. Tehtigi lahtisel veekogul. Võib-olla oli ka asi selles, et talved olid külmemad, jää oli paksem ja ei olnud seda hirmu, et keegi läbi kukub. Praegu on need talved nii nagu nad on ja sellepärast on hea kuiva maa peal uisutada," lausus Likk.

Praegu on uisuväljakute tegemiseks hea aeg ja priitahtlikel pritsumeestel tegemist küllaga.



"Seda tuleb uuendada, meil pole ju jäämasinaid. Tulebki kasta, aeg-ajalt uuendada, jääpaksus kasvab ja siis saabki, kui tulevad soojad ilmad, saab ikka uisutada. Ei olegi mingit probleemi," sõnas Likk.