EVA toodi Pärnu ja Liivi lahele jääd murdma

Kui eelmine aasta välja arvata, kus jääd polnudki, on Pärnu ja Liivi lahel jäälõhkujat tarvis olnud igal aastal.

EVA 316 valmis 1980. aastal Soomes. 2004. aastal ehitati see ümber mitmeotstarbeliseks laevaks, millel on ka jäämurde ja reostustõrje võimekus. Laeva meeskonnas on 13 liiget, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann ütles, et eelmine talveperiood möödus nii, et Eva abi ei olnud, sest ka talve ei olnud.

"Nüüd on vaja kasutusele võtta ka jääklassiga laevad. Seose sellega navigatsiooni ja prahirahad natukene tõusevad. Aga paratamatult, talvel ilma selleta ei saa," lausus Einmann.

Einmanni sõnul pole praegused jääolud nii rasked, et need laeva saabumiskiirust oluliselt mõjutaksid. "Aga kui tulevad tuuled ja lükkavad rüsisse, siis ei oska kunagi arvata, kui pikk see sissetulekuaeg võib olla. Praegu abi ei ole vaja, aga me oleme valmis. Kui abi oleks vaja, siis ta on ka olemas," ütles Einmann.