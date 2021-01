Viljandis toimus visuaalkunsti festival

Esimene visuaalkunstifestival Viljandi Tuled toimus kolmes tühjana seisvas hoones, neist kõige märgilisem on raekoja kõrval kõrguv tühi koolimaja. Festivali korraldusmeeskond on väike, osalema kutsuti visuaalkunstnikud Maris Tomba, Oliver Kulpsoo, Maari Soekov, Siim Reispass, Mikk-Mait Kivi ja Sasha Mirson, lisaks kaasati kohaliku kunstikooli õpilased oma töödega.

"Et avada selliseid unustuses (hooneid) või siis peidupaiku, et inimestele linnaruumi avardada. See on peamine eesmärk," ütles festivali peakorraldaja Kaisa Ailt.

Kuuel kunstnikul kes olid algselt kutsutud, oligi selline lähteülesanne. "Kutsusime nad detsembrikuus Viljandisse, näitasime ruume ja nemad said siis kodus töötada selle mõttega ja siin eksponeerida neid ideid," lausus Ailt.

Visuaalkunstnik Mikk-Mait Kivi ütles, et korraldajail on festivaliga suured plaanid

"Korraldame küll festivali, aga tegelikult me asutame MTÜ-d. Selle MTÜ tulevik on selline, et me ei hoia kinni ainult sellest formaadist, et me korra aastas korraldame festivali. Me oleme avatud ka teistele võimalustele, mis aitaks visuaalkunsti Viljandis rohkem tuua publikuni. Kindlasti me teeme aasta pärast festivali uuesti, aga kui tuleb keegi, kes ütleb, et ta tahab teha midagi, mida saab teha ainult novembrikuus, siis me ei kehita õlgu ja ei ütle, et me ei saa seda teha," rääkis Kivi.

Visuaalkunstifestival Viljandi Tuled ootab külastajaid pühapäeva kella kümneni õhtul.